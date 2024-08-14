Алаудинов заявил, что в Курскую область заходили около 12 тысяч военных ВСУ

На территорию Курской области заходили порядка 12 тыс. украинских военных. Об этом заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Он пояснил, что это остатки частей некоторых батальонов и бригад, которые были распределены по всей линии фронта и затем собраны в данном районе. Также Алаудинов отметил, что изначально среди вторгшихся было много иностранцев: слышались польская, английская и французская речи, а также присутствовали темнокожие представители, чья национальность пока не установлена.

Большинство жителей курского приграничья отселили в безопасные районы

По его словам, авиация ВСУ не была замечена в небе над Курской областью. Алаудинов подчеркнул, что украинские силы не учли, что Россия будет бороться до конца и не собирается отступать.

6 августа ВСУ прорвали границу в Суджанском районе Курской области, и боевые действия распространились на соседний Кореневский район. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что украинские силы контролируют 28 населенных пунктов и сумели проникнуть на 12 км вглубь региона и на 40 км по фронту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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