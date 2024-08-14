Алаудинов заявил, что в Курскую область заходили около 12 тысяч военных ВСУ

По его словам, авиация ВСУ не была замечена в небе над Курской областью. Алаудинов подчеркнул, что украинские силы не учли, что Россия будет бороться до конца и не собирается отступать.

6 августа ВСУ прорвали границу в Суджанском районе Курской области, и боевые действия распространились на соседний Кореневский район. 12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что украинские силы контролируют 28 населенных пунктов и сумели проникнуть на 12 км вглубь региона и на 40 км по фронту, передает «Радиоточка НСН».