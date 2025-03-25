Россия и США согласовали список энергообъектов, по которым запретят удары

Россия и США договорились о временном моратории на удары по ряду энергетических объектов в России и на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.

В соглашение включены нефтеперерабатывающие предприятия, трубопроводы, хранилища, насосные станции, а также объекты электроэнергетики, включая электростанции, подстанции и распределительные сети, отмечают «Известия».

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Перечень также охватывает атомные электростанции и гидроэнергетическую инфраструктуру, включая дамбы. Срок действия соглашения установлен на 30 дней, однако стороны оставляют за собой возможность его продления при обоюдном согласии.

Документ предусматривает, что в случае нарушения обязательств одной из сторон вторая сторона будет вправе отказаться от выполнения условий моратория, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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