Россия и США согласовали список энергообъектов, по которым запретят удары

Россия и США договорились о временном моратории на удары по ряду энергетических объектов в России и на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.

В соглашение включены нефтеперерабатывающие предприятия, трубопроводы, хранилища, насосные станции, а также объекты электроэнергетики, включая электростанции, подстанции и распределительные сети, отмечают «Известия».