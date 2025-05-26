Россия готовит проект меморандума для передачи Украине
Москва работает над проектом меморандума, который планируется передать Киеву в рамках консультаций по возможному мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
По его словам, документ находится в стадии подготовки, и российская сторона рассчитывает получить аналогичный проект от Украины. Переговоры предполагают обмен позициями в письменной форме.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась, среди прочего, ситуация вокруг Украины.
По словам российского лидера, беседа продолжалась более двух часов. Он подтвердил готовность Москвы к взаимодействию с Киевом по теме будущего мирного соглашения, передает «Радиоточка НСН».
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