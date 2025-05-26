Россия готовит проект меморандума для передачи Украине

Москва работает над проектом меморандума, который планируется передать Киеву в рамках консультаций по возможному мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, документ находится в стадии подготовки, и российская сторона рассчитывает получить аналогичный проект от Украины. Переговоры предполагают обмен позициями в письменной форме.

«Немедленные» переговоры и меморандум: О чем Трамп договорился с Путиным и Зеленским

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась, среди прочего, ситуация вокруг Украины.

По словам российского лидера, беседа продолжалась более двух часов. Он подтвердил готовность Москвы к взаимодействию с Киевом по теме будущего мирного соглашения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:УкраинаРоссияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры