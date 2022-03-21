Российский вертолет Ми-24 уклонился от попадания ракеты Stinger

Российский вертолет Ми-24 уклонился от прямого попадания выпущенной украинскими войсками ракеты Stinger. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Командир российского вертолета Олег Есман подчеркнул, что группа Ми-24 должна была провести зачистку одного из украинских аэродромов для высадки российского десанта, однако при пролете над Днепром ВСУ выпустили по ним около 14-15 американских ракет Stinger.

«В этот момент расстояние очень маленькое, времени на принятие решения было доли секунды. Я просто понял, что надо как-то выжить. Я переложил вертолет в слабый левый крен, увидел, что ракета идет мне в двигатели, и далее резким маневром вправо ушел от ракеты», — передает слова Есмана ведомство.

При этом ракета взорвалась и тем самым перебила блоки, которое привело к отказу автопилота и приборов воздушного судна. При этом индикаторы высоты не отключили, что позволило пилоту и дальше вести обстрел.

