Для наращивания производства танков Leopard 2 потребуется несколько лет

Нет никаких индустриальных преград для наращивания производства танков Leopard 2. Об этом заявил глава компании Krauss-Maffei Wegmann, которая их производит Ральф Кетцель в интервью агентству DPA.

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Вместе с тем, по его словам, для постройки новых производственных линий необходимо несколько лет. Более конкретный срок глава концерна не назвал.

Кетцель также добавил, что для увеличения производственных мощностей нужен четкий политический консенсус.

Ранее, как сообщала НСН, украинский командир пожаловался на возраст своего танка.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПроизводствоТанкиГермания
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