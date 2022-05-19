Российский и американский генералы обсудили ситуацию на Украине
Начальник генштаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны Валерий Герасимов провел в четверг телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.
«Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине», - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В военном ведомстве отмечают, что разговор генералов состоялся по инициативе американской стороны.
Ранее военный историк Евгений Норин объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему США не выполняют просьбу Украины о поставках высокоточных реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 MLRS, которые также называют «американским градом».
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