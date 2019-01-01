Адмирал рассказал, что за зеленые лучи «травмируют» украинских моряков

Государственная погранслужба Украины обвинила российскую береговую охрану в том, что по вечерам в Азовском море она освещает украинские суда «лучом зеленого цвета, который может травмировать людей». Он загорается всегда в одно и тоже время, прожектор работает в течение нескольких минут. По информации ведомства, были приняты меры по защите жизни и здоровья моряков, поскольку подобные явления «неоднократно приводили к травмам».

Экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко заявил в эфире НСН, что «травмирующими зелеными лучами» на самом деле являются обычные прожектора, которые освещают поверхность моря в поисках посторонних предметов. По его мнению, подобные обвинения больше похожи на повод для очередной ссоры между нашими странами.