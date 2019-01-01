Адмирал рассказал, что за зеленые лучи «травмируют» украинских моряков
Экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ в эфире НСН назвал обвинения украинской погранслужбы политической провокацией.
Государственная погранслужба Украины обвинила российскую береговую охрану в том, что по вечерам в Азовском море она освещает украинские суда «лучом зеленого цвета, который может травмировать людей». Он загорается всегда в одно и тоже время, прожектор работает в течение нескольких минут. По информации ведомства, были приняты меры по защите жизни и здоровья моряков, поскольку подобные явления «неоднократно приводили к травмам».
Экс-начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко заявил в эфире НСН, что «травмирующими зелеными лучами» на самом деле являются обычные прожектора, которые освещают поверхность моря в поисках посторонних предметов. По его мнению, подобные обвинения больше похожи на повод для очередной ссоры между нашими странами.
«Это игра, когда не знают, чем досадить и что предъявить. Это корни той же власти, потому что время нового президента не наступило. Зеленский борется с тем, что осталось от Порошенко. Худшее, что у него было, перешло нынешней власти. Это помощники Порошенко вредят и Зеленскому, и дружбе Украины и России, разжигая ненависть к России», - отметил Кравченко.
Напомним, в прошлом году ВМС Украины обвинили Россию в создании «опасных инцидентов» и пожаловались на действия российских кораблей и самолетов в Керченском проливе. Речь шла о сопровождении российскими ВМС украинских поисково-спасательного судна «Донбасс» и морского буксира «Корец», которые не спрашивали у России разрешения на маневр в Керченском проливе.
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