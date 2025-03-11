Марочко: Российская армия уничтожила украинские опорные пункты в ЛНР
11 марта 202509:31
Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил в своем Telegram-канале, что российская армия продвинулась близ населенного пункта Фиголевка и уничтожила опорные пункты украинских войск возле Петровки и Новомлынска.
Марочко уточнил, что Вооруженные силы России продвинулись на 700 метров к востоку от Фиголевки. Также российская армия контролирует свыше километра береговой линии реки Оскол.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российские войска с 6 августа 2024 года освободили 32 населенных пункта в Курской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru