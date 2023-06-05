Российские военные сбили украинский дрон в Курской области

Военные России сбили беспилотный летательный аппарат Украины в Судже Курской области, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление губернатора Романа Старовойта.

В Крыму заявили, что сбили беспилотник

По его словам, судя по раскраске, он принадлежал батальону «Азов»*. Глава региона поблагодарил за службу пограничников и армейцев.

Ранее под Днепропетровском уничтожен цех сборки беспилотников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

*Националистический полк «Азов» запрещен в России.

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