В небе над Донецкой республикой уничтожен украинский самолет Су-27, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, самолет сбит в районе населенного пункта Новогригоровка. Также перехвачено 17 украинских беспилотников и шесть снарядов системы залпового огня HIMARS.

Конашенков уточнил, что за минувшие сутки украинская армия потеряла на донецком направлении до 500 военных, пишет газета «Известия».



Российские военные кратно снизили потенциал реактивной системы залпового огня HIMARS, заявил в интервью журналисту Гарланду Никсону бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он назвал систему противовоздушной обороны ВС РФ самой эффективной в мире, передает «Радиоточка НСН».

