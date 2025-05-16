Российская делегация покинула Стамбул после переговоров с Украиной
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в пятницу вечером после переговоров с представителями Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.
Переговоры между делегациями России и Украины стали первыми с 2022 года и проходили при посредничестве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Встреча длилась около двух часов и состоялась в Стамбуле.
По данным портала Flightradar24, борт с российскими представителями вылетел из аэропорта Ататюрк в 19:57 мск.
Стороны договорились о проведении масштабного обмена пленными по формуле «1000 на 1000», а также обменялись предложениями по возможному прекращению огня. По словам главы турецкой дипломатии, участники встречи достигли предварительной договоренности о подготовке следующего раунда переговоров, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли лучше, чем ожидалось
- Двоих жителей Подмосковья задержали за грабежи и нападения на граждан
- Посольство РФ в Лондоне назвали заявление Стармера о переговорах «поспешным»
- Южная Корея попросила освободить ее от пошлин США
- Министр обороны ФРГ призвал Европу готовиться к возможному перемирию на Украине
- Воронежская область ввела ЧС в агросекторе из-за сильных заморозков
- Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в школах с 1 сентября
- Шесть населенных пунктов пострадали от ударов ВСУ в Белгородской области
- Первый искусственный остров построят в Сочи
- Российская делегация покинула Стамбул после переговоров с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru