Российская делегация покинула Стамбул после переговоров с Украиной

Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в пятницу вечером после переговоров с представителями Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

Переговоры между делегациями России и Украины стали первыми с 2022 года и проходили при посредничестве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Встреча длилась около двух часов и состоялась в Стамбуле.