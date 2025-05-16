Российская делегация покинула Стамбул после переговоров с Украиной

Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в пятницу вечером после переговоров с представителями Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

Переговоры между делегациями России и Украины стали первыми с 2022 года и проходили при посредничестве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Встреча длилась около двух часов и состоялась в Стамбуле.

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По данным портала Flightradar24, борт с российскими представителями вылетел из аэропорта Ататюрк в 19:57 мск.

Стороны договорились о проведении масштабного обмена пленными по формуле «1000 на 1000», а также обменялись предложениями по возможному прекращению огня. По словам главы турецкой дипломатии, участники встречи достигли предварительной договоренности о подготовке следующего раунда переговоров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС
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