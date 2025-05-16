Мединский: Война и переговоры всегда идут одновременно

В интервью Евгению Попову в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» он напомнил о словах Наполеона о том, что «война и переговоры всегда идут одновременно».

«Я напомню... война США и Вьетнама длилась 15 лет. И всё время шли переговоры... Корейская война – всё время шли переговоры», - подчеркнул он.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая с приветственным словом на российско-украинском саммите в Стамбуле, призвал Россию и Украину к прекращению огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

