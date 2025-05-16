Мединский: Война и переговоры всегда идут одновременно
Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что те, кто говорит, что сначала наступает перемирие, а затем начинаются переговоры, не знают истории.
В интервью Евгению Попову в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» он напомнил о словах Наполеона о том, что «война и переговоры всегда идут одновременно».
«Я напомню... война США и Вьетнама длилась 15 лет. И всё время шли переговоры... Корейская война – всё время шли переговоры», - подчеркнул он.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая с приветственным словом на российско-украинском саммите в Стамбуле, призвал Россию и Украину к прекращению огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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