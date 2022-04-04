Росгвардия отчиталась о ликвидации под Киевом диверсантов и производства боеприпасов

Федеральная служба войск национальной гвардии России отчиталась о ликвидации диверсионной группы украинских силовиков в Киевской области и цеха по производству боеприпасов. Согласно информации, размещённой сегодня на официальном сайте ведомства, подразделение спецназа Росгвардии выполнили задачу на прошлой неделе.

Сведения о месте укрытия группы украинских диверсантов, действовавших в тылу российских войск, в пустующем доме одного из сёл на Киевщине были получены от местных жителей. В соседнем строении была организована засада, а в подвале подозрительного дома разметили управляемое взрывное устройство. В результате, все участники украинской ДРГ были убиты.

Цех по производству боеприпасов был обнаружен также в Киевской области. Саперы Росгвардии подорвали его вместе с оборудованием.

