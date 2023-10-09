Рогозин: ВСУ перебросили в Орехов около 40 танков и БМП
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в прифронтовой город Орехов не менее 40 танков и бронетранспортеров. Об этом в беседе с ТАСС сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
По его словам, передвижение большой колонны бронетехники заметили разведчики и артиллерийские наблюдатели 58-й армии России.
Рогозин предположил, что переброска техники связана с конфликтом Израиля и Палестины. Таким образом Киев хочет напомнить о себе Западу, объяснил член Совета Федерации.
«В Киеве опасаются, что кровавые события на Ближнем Востоке отодвинут вооруженный конфликт на Украине на задний план», - сказал сенатор.
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в понедельник сообщил о четырех взрывах в городе Токмак Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».
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