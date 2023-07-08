Рогов: ВСУ отступили с позиций в районе Пятихаток

Подразделения украинской армии оставили свои позиции в районе села Пятихатки Запорожской области, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.

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По его словам, украинские войска «внезапно вышли» с позиций в районе Пятихаток. Рогов не исключил, что причиной отступления стала перегруппировка для удара в другом направлении.

Рогов накануне заявил, что российская армия пошла в контратаку в районе Пятихаток.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что цель Киева - наступать любой ценой. Он отметил, что украинские власти не считаются с большими потерями ВСУ в личном составе и технике, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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