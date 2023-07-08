Рогов: ВСУ отступили с позиций в районе Пятихаток
Подразделения украинской армии оставили свои позиции в районе села Пятихатки Запорожской области, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его цитирует РИА Новости.
По его словам, украинские войска «внезапно вышли» с позиций в районе Пятихаток. Рогов не исключил, что причиной отступления стала перегруппировка для удара в другом направлении.
Рогов накануне заявил, что российская армия пошла в контратаку в районе Пятихаток.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале заявил, что цель Киева - наступать любой ценой. Он отметил, что украинские власти не считаются с большими потерями ВСУ в личном составе и технике, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: россияне выступят на Азиатских играх в нейтральном статусе
- Рогов: ВСУ отступили с позиций в районе Пятихаток
- Байден предупредил Си Цзиньпина о зависимости Китая от Запада
- Захарова раскритиковала ЮНЕСКО за реакцию на взрыв во Львове
- Пробку перед Крымским мостом со стороны Кубани устранили
- Зеленский опубликовал кадры посещения острова Змеиный
- Захарова высказалась о состоянии Украины
- Песков не назвал даты встрече Путина и Эрдогана
- По Белгородской области ВСУ нанесли 130 ударов, есть пострадавшие
- На подмосковную Коломну обрушилось три четверти месячной нормы осадков за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru