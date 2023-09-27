Группировка «Юг» уничтожила четыре пункта временной дислокации ВСУ
Оперативно-тактическая авиация группировки войск «Юг» уничтожила четыре пункта временной дислокации ВСУ на донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.
«Уничтожены четыре пункта временной дислокации 3-й штурмовой бригады, 24-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в Дзержинске, Ступочках и Авдеевке», — отметил глава пресс-центра.
Кроме того, российские подразделения отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ у Водяного и Красногоровки. Также авиация «Юга» поразила живую силу и технику противника в 14 районах, а артиллерия выполнила огневой налет по месту временной дислокации подразделения украинской 79-й десантно-штурмовой бригады близ Георгиевки.
Ранее российские военные уничтожили склад вооружения и боеприпасов ВСУ в районе Киселевки Херсонской области, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Reuters: Apple подготовила для iPhone 12 обновление, снижающее излучение
- СМИ: МЧС готовит новые правила укрытия людей в метро
- «Коммерсантъ»: Росавиация разослала рекомендации пилотам после ЧП с Airbus A320
- Психолог Лейкина: профессиональное выгорание сейчас является пандемией
- Путин выразил президенту Ирака соболезнования по случаю пожара в городе Хамданийя
- СМИ: Ученые из Норвегии зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках»
- Опрос назвал самый популярный среди туристов город России
- Группировка «Юг» уничтожила четыре пункта временной дислокации ВСУ
- СМИ: Грег Дэниелс работает над перезапуском сериала «Офис»
- Вуди Аллен признался, что не помнит свои фильмы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru