Группировка «Юг» уничтожила четыре пункта временной дислокации ВСУ

Оперативно-тактическая авиация группировки войск «Юг» уничтожила четыре пункта временной дислокации ВСУ на донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Георгий Минесашвили.

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«Уничтожены четыре пункта временной дислокации 3-й штурмовой бригады, 24-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в Дзержинске, Ступочках и Авдеевке», — отметил глава пресс-центра.

Кроме того, российские подразделения отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ у Водяного и Красногоровки. Также авиация «Юга» поразила живую силу и технику противника в 14 районах, а артиллерия выполнила огневой налет по месту временной дислокации подразделения украинской 79-й десантно-штурмовой бригады близ Георгиевки.

Ранее российские военные уничтожили склад вооружения и боеприпасов ВСУ в районе Киселевки Херсонской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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