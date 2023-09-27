Группировка «Юг» уничтожила четыре пункта временной дислокации ВСУ

«Уничтожены четыре пункта временной дислокации 3-й штурмовой бригады, 24-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в Дзержинске, Ступочках и Авдеевке», — отметил глава пресс-центра.

Кроме того, российские подразделения отразили две атаки штурмовых групп 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ у Водяного и Красногоровки. Также авиация «Юга» поразила живую силу и технику противника в 14 районах, а артиллерия выполнила огневой налет по месту временной дислокации подразделения украинской 79-й десантно-штурмовой бригады близ Георгиевки.

Ранее российские военные уничтожили склад вооружения и боеприпасов ВСУ в районе Киселевки Херсонской области, напоминает RT.

