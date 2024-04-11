Рогов: ВС РФ форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР

Подразделения Вооруженных сил РФ форсировали реку Мокрые Ялы в районе села Урожайное (ДНР), сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Наши ребята успешно форсировали реку Мокрые Ялы в районе Урожайного и окопались в лесополосе, откуда выбили украинских боевиков», - цитирует общественника РИА Новости.

Минобороны РФ 11 апреля заявило об улучшении позиций группировки «Восток» на южнодонецком направлении. Украинские войска потеряли 105 человек.

Вооруженные силы России в ночь на 11 апреля нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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