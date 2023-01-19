Рогов сообщил о наступлении российских войск в Запорожской области

Он отметил, что российские войска удерживают занятые позиции. Также Рогов напомнил, что сам Орехов на сегодняшний день находится под контролем ВСУ. Он добавил, что российские войска немного сдвинули линию фронта на этом участке, а военные ВСУ вынуждены были отойти на запасные рубежи.

Ранее, 13 января, военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с «Известиями» рассказал, что активизация наступательных действий Вооруженных сил России на краснолиманском направлении, которая происходит в последние дни, оказывает влияние на ситуацию и на других участках боевого соприкосновения.

