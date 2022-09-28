Рогов анонсировал референдум в подконтрольной Киеву части Запорожья

Референдум о присоединении к Российской Федерации на части Запорожской области, которую контролирует Киев, предполагается провести после взятия её под контроль войсками РФ. О таких планах сообщил член главного совета военно-гражданской администрации части региона Владимир Рогов.

Он уточнил, что сейчас Украина сохраняет контроль 27% территории Запорожья, включая сам областной центр.

В ходе референдумов, которые проходили с 23 по 27 сентября, в части Запорожской области, занятой войсками РФ, 93,11% участников голосования высказались за присоединение к России, согласно данным ВГА.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», похожие результаты показаны в ДНР и ЛНР. В Херсонской области «за» высказались 87,05%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГолосованиеУкраинаРеферендум
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