Родственники украинских пленных вышли на митинг в Киеве

На митинг в центре Киева в воскресенье вышли родственники попавших в плен солдат ВСУ. Об этом пишут украинские СМИ.

В США заявили, что целые взводы и роты ВСУ сдаются в плен

В мероприятии участвуют несколько сотен человек. Акция призвана привлечь внимание к попавшим в плен бойцам.

Участники держат плакаты с призывами добиться освобождения пленных.

Как сообщало агентство РИА Новости, голодные украинские солдаты переплыли Днепр и сдались в плен российским войскам, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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