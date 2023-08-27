Родственники украинских пленных вышли на митинг в Киеве
27 августа 202314:58
На митинг в центре Киева в воскресенье вышли родственники попавших в плен солдат ВСУ. Об этом пишут украинские СМИ.
В мероприятии участвуют несколько сотен человек. Акция призвана привлечь внимание к попавшим в плен бойцам.
Участники держат плакаты с призывами добиться освобождения пленных.
Как сообщало агентство РИА Новости, голодные украинские солдаты переплыли Днепр и сдались в плен российским войскам, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru