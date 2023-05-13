Риттер: на Украине де-факто установился нацистский режим
Киевский нацистский режим одобряет удары по мирным гражданам на Донбассе, считает офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Об этом он заявил на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.
По его словам, украинский режим поощряет удары по территориям, на которых расположены школы и магазины, что приводит к жертвам среди гражданского населения.
Риттер также подчеркнул, что речь идет не о случайных обстрелах, а о целенаправленном, так как украинская армия располагает данным американской разведки.
США 9 мая объявили о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 миллиарда. В него вошли средства ПВО, артиллерийские снаряды, боеприпасы для борьбы с дронами и другие вооружения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru