Reuters: США тайно поставили Украине ракетные комплексы ATACMS

Соединенные Штаты передали Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, сообщает Reuters.

Шанс для Зеленского: США и Великобритания передадут Украине ATACMS и Storm Shadow

По данным агентства, поставка была осуществлена тайно. Вашингтон передал ракеты в марте, но не афишировал информацию.

США включили ATACMS в мартовский пакет военный помощи. Утверждается, что на прошлой неделе Украина применила их против российской цели.

Пресс-служба Пентагона 24 апреля сообщила, что США направят Украине пакет военной помощи на миллиард долларов. В него вошли зенитные ракеты RIM-7, ракеты-перехватчики AIM-9M, БМП Bradley и снаряды для систем противовоздушной обороны, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:РакетыУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры