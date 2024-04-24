Reuters: США тайно поставили Украине ракетные комплексы ATACMS
Соединенные Штаты передали Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, сообщает Reuters.
По данным агентства, поставка была осуществлена тайно. Вашингтон передал ракеты в марте, но не афишировал информацию.
США включили ATACMS в мартовский пакет военный помощи. Утверждается, что на прошлой неделе Украина применила их против российской цели.
Пресс-служба Пентагона 24 апреля сообщила, что США направят Украине пакет военной помощи на миллиард долларов. В него вошли зенитные ракеты RIM-7, ракеты-перехватчики AIM-9M, БМП Bradley и снаряды для систем противовоздушной обороны, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru