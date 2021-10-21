«Рейтинги проплачены». В Киеве оценили взлетевшую популярность партии Порошенко

Сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко уверен, что у экс-президента Украины нет шансов вновь вернуться к власти.

Партия бывшего украинского лидера Петра Порошенко «Европейская солидарность» впервые обошла в рейтингах пропрезидентскую партию «Слуга народа». За них готовы проголосовать 15,7% и 15,5% соответственно. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). При этом, 27,2% респондентов полагают, что именно партия «Европейская солидарность» является реальной оппозицией действующей власти. Чуть меньше опрошенных – 24,3% – сочли таковой партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

Оценивая результаты опроса, сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что этот рейтинг не вызывает у него никакого доверия.

«Это проплаченные рейтинги. Они искусственно сажают нашу популярность. И этим рейтингам можно не верить», - подчеркнул Бойко.

Отвечая на вопрос том, может ли Петр Порошенко, вновь прийти к власти, собеседник «Радиоточки НСН» заявил, что у него нет шансов.

«Нет, это нереально, у него колоссальный антирейтинг. А все эти опросы, повторюсь, проплачены», - резюмировал депутат.
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К слову, в августе стало известно, что более 60% опрошенных жителей Украины не одобряет деятельность президента Владимира Зеленского. При этом, более 40% выступают за досрочные президентские выборы. Это выяснилось в ходе опроса, также проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Респонденты заявили об ухудшении уровня жизни за последний год. Более 47% отметили, что по субъективным ощущениям, по сравнению с летом прошлого года их семьи сейчас живут хуже. Также почти 69% украинцев заявили, что «дела в стране идут в неправильном направлении».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РейтингБойкоВладимир ЗеленскийПётр ПорошенкоУкраина
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