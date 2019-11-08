Разведение сил в районе поселка Петровское начнется 9 ноября в полдень

8 ноября 201921:42

Разведение сил в районе поселка Петровское начнется завтра, в полдень по местному времени, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик. Ранее Киев подтвердил готовность начать разведение сил сегодня, однако Донецк настаивал на начале операции в субботу.

Экс- депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН обратил внимание на политические игры со стороны Украины вокруг разведения сил в Донбассе.

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Политолог, бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы Олег Соскин считает, что противодействие националистов разведению войск в Донбассе – результат неумелого ведения переговоров с ними президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, последний раз развести силы и средства в районе Петровского планировалось 4 ноября, но операция не состоялась из-за нарушения режима тишины.

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