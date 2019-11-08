Разведение сил в районе поселка Петровское начнется 9 ноября в полдень

Разведение сил в районе поселка Петровское начнется завтра, в полдень по местному времени, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик. Ранее Киев подтвердил готовность начать разведение сил сегодня, однако Донецк настаивал на начале операции в субботу.

Экс- депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в эфире НСН обратил внимание на политические игры со стороны Украины вокруг разведения сил в Донбассе.