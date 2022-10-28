Польша потребует от России возмещения потерь, понесённых в годы Второй мировой войны

«Расчёт военных потерь, понесённых из-за СССР, будет основан на исследовании, аналогичном тому, которое привело к составлению Доклада о потерях, понесённых Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов», — говорится заявлении ведомства.

Ранее директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что претензии Польши к России касательно выплаты репараций за потери во время Второй мировой войны находятся в области политических фантазий, сообщает RT.