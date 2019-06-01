Раскрыт размер зарплаты Зеленского на посту президента
Первый заработок Владимира Зеленского на посту президента Украины составил 12 797 гривен, что меньше 500 долларов в переводе на американскую валюту. Об этом сообщает издание «Фактор» со ссылкой на администрацию нового украинского лидера.
«Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост начислено в размере должностного оклада 12 727 гривен», — цитирует сообщение RT.
Отмечается, что 2,4 тысячи гривен было удержано в качестве обязательного налога.
Ранее команда Зеленского перечислила 20 достижений нового президента страны за месяц пребывания у власти, напоминают Argumenty.ru. Первое место в списке заслуг занимает «восстановление полноценной работы консультационной группы в Минске».
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