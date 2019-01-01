Экс-судья: Повышение зарплат кадрового вопроса не решит

«Судьи получают приличную зарплату, но работа очень тяжёлая, нагрузка колоссальная. Многие не выдерживают этой работы, у нас колоссальная нехватка кадров, но в тоже время я не могу сказать, что общество довольно работой судей. Не существует общественного мнения, что судьи несут добро, законность, справедливость. Нет такой у народа уверенности. Поэтому вопрос повышения зарплаты очень непростой. Но считаю, что повышать надо зарплату всем, а не только судьям, создавать условия для малого и среднего бизнеса», - считает Тарло.

Величина заработной платы судей зависит от несколько факторов, к ним относятся категория судебной инстанции, квалификационный уровень, стаж работы в органах правосудия, наличие званий, степеней и других заслуг перед государством. При этом по неофициальным данным, судья Конституционного судья, который относится к верхней ступени, может зарабатывать в месяц до полумиллиона рублей и выше. Находящийся в в низу иерархической лестницы мировой судья – от 50 до 80 тысяч. Таким образом, прибавка к зарплате первого составит больше 21 тысячи, второго – от 1,5 до 3,5 тысяч.

«Может быть, повышение и призвано помочь уменьшить коррупционную составляющую, но я не думаю, что поднимая зарплату на такой мизерный коэффициент, сколько-нибудь существенно повлияет на этот показатель», -засомневался бывший судья Тарло.

Отличие органов правосудия от иных сфер в том, что их сотрудники получают зарплату, независящую от региона. Исключения составляют Москва и Санкт-Петербург. Отчисления на оклады и доплаты приходят в области из федерального бюджета. Региональная привязка не имеет значения.

