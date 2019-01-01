Общество

Экс-судья: Повышение зарплат кадрового вопроса не решит

14 июня13:17
Наталья Шатова

Бывший судья, а ныне адвокат в эфире НСН рассказал, что колоссальную нагрузку на судейский корпус повышение зарплаты не устранит.

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым судьям с 1 октября будут повышены зарплаты в 1,043 раза.

Повышение коснется судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда Российской Федерации, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов Российской Федерации

Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор и бывший судья Евгений Тарло в эфире НСН признал, что повышать зарплату нужно всем без исключения, но быть судьей настолько тяжело, что и самая высокая зарплата не решает проблему дефицита кадров.

За чертой бедности. Правительство рапортует об уменьшении числа нуждающихся

«Судьи получают приличную зарплату, но работа очень тяжёлая, нагрузка колоссальная. Многие не выдерживают этой работы, у нас колоссальная нехватка кадров, но в тоже время я не могу сказать, что общество довольно работой судей. Не существует общественного мнения, что судьи несут добро, законность, справедливость. Нет такой у народа уверенности. Поэтому вопрос повышения зарплаты очень непростой. Но считаю, что повышать надо зарплату всем, а не только судьям, создавать условия для малого и среднего бизнеса», - считает Тарло.

Величина заработной платы судей зависит от несколько факторов, к ним относятся категория судебной инстанции, квалификационный уровень, стаж работы в органах правосудия, наличие званий, степеней и других заслуг перед государством. При этом по неофициальным данным, судья Конституционного судья, который относится к верхней ступени, может зарабатывать в месяц до полумиллиона рублей и выше. Находящийся в в низу иерархической лестницы мировой судья – от 50 до 80 тысяч. Таким образом, прибавка к зарплате первого составит больше 21 тысячи, второго – от 1,5 до 3,5 тысяч.

«Может быть, повышение и призвано помочь уменьшить коррупционную составляющую, но я не думаю, что поднимая зарплату на такой мизерный коэффициент, сколько-нибудь существенно повлияет на этот показатель», -засомневался бывший судья Тарло.

Отличие органов правосудия от иных сфер в том, что их сотрудники получают зарплату, независящую от региона. Исключения составляют Москва и Санкт-Петербург. Отчисления на оклады и доплаты приходят в области из федерального бюджета. Региональная привязка не имеет значения.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ТЕГИ:СудыСудьяЗарплата