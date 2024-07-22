Число одних из самых коварных хакерских атак в России выросло в два раза
Примерно в два раза выросло число кибератак типа «компрометация подрядчика» в России в первой половине 2024 года. Такой метод предполагает проникновение в сетевую инфраструктуру крупной компании через уязвимость в ПО поставщика IT-услуг для этой компании. Об этом рассказал глава подразделения киберразведки SOC CyberART в компании Innostage Максим Акимов. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он отметил, что данный вид атаки очень коварный, так как позволяет мошенникам проникать в систему компаний тихо и долго оставаться в них незамеченными. В результате такой схемы больше всего страдает конечный клиент подрядчика: он может столкнуться с кражей персональных данных, убытками и банкротством.
Акимов уточнил, что злоумышленники могут находиться в инфраструктуре по 5–7 месяцев, изучая используемые средства защиты, чтобы выбрать удобный момент для запуска вируса-шифровальщика. Чтобы обезопасить себя, компаниям необходимо предоставлять минимально необходимые права доступа для подрядчиков и выставлять «буферные зоны» в точках соприкосновения IT-инфраструктур двух фирм.
Ранее юрист рассказала, что мошенники научились проводить сделки по продаже квартир через портал «Госуслуги» с помощью электронной цифровой подписи жертвы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru