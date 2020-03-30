Верховная Рада уволила министра финансов Украины
30 марта 202014:39
Верховная Рада Украины сняла с поста главу Минфина Игоря Уманского. 249 депутатов высказались за его снятие при необходимых 226 голосах.
Игорь Уманский возглавил Минфин 4 марта нынешнего года.
Ранее в понедельник лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти готовятся «провернуть аферу века» под прикрытием пандемией коронавируса.
Политик пояснила, что депутаты на внеочередном заседании Верховной рады готовятся принять закон о продаже земли иностранцам.
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