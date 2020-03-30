Верховная Рада уволила министра финансов Украины

Верховная Рада Украины сняла с поста главу Минфина Игоря Уманского. 249 депутатов высказались за его снятие при необходимых 226 голосах.

Тимошенко раскрыла «аферу века», которую готовят власти Украины под прикрытием коронавируса

Игорь Уманский возглавил Минфин 4 марта нынешнего года.

Ранее в понедельник лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что украинские власти готовятся «провернуть аферу века» под прикрытием пандемией коронавируса.

Политик пояснила, что депутаты на внеочередном заседании Верховной рады готовятся принять закон о продаже земли иностранцам.

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
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