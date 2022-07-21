Рада: Украина будет экспортировать зерно через три порта

Украина будет экспортировать зерно через три порта: «Одесса», «Южный» и «Черноморск», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Верховной Рады Рустема Умерова.

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Он не исключил, что в будущем количество портов увеличится. «Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены. Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда», — заявил парламентарий. Он отметил, что зерно будут продавать «всем».

Умеров подчеркнул, что следить за безопасностью будет мониторинговая группа под эгидой ООН, которая будет находиться в Стамбуле.

Напомним, президент России Владимир Путин указал на прогресс в ситуации с вывозом зерна через Черное море с украинской территории.

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ФОТО: РИА Новости
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