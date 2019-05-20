Рада отказалась принять отставку Гройсмана

Напомним, досрочные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. Гройсман заявил о намерении участвовать в них, но отказался от коалиции с экс-президентом Петром Порошенко.

Накануне НСН сообщала, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о процедуре отстранения главы государства, пишет RT. Об этом сообщил полномочный представитель политика в парламенте Руслан Стефанчук. Он пояснил, что Зеленский пообещал принять закон об импичменте еще до своего избрания на пост президента.

