Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Парламент Украины отказался принять отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Как пишет РИА Новости, эту инициативу поддержали лишь 97 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Таким образом, правительство продолжит выполнять обязанности в полном составе до парламентских выборов, отмечает RT.
Как отмечает Утро.ру, о решении уйти в отставку украинский премьер Владимир Гройсман объявил 20 мая. Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что правительство должно сложить полномочия. Ранее президент заявил, что распускает Верховную Раду, и призвал освободить места для новых поколений.
Напомним, досрочные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. Гройсман заявил о намерении участвовать в них, но отказался от коалиции с экс-президентом Петром Порошенко.
Накануне НСН сообщала, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о процедуре отстранения главы государства, пишет RT. Об этом сообщил полномочный представитель политика в парламенте Руслан Стефанчук. Он пояснил, что Зеленский пообещал принять закон об импичменте еще до своего избрания на пост президента.
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