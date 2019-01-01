Рада отказалась пересматривать закон о выборах в парламент
Верховная рада в среду на экстренном заседании отказалась рассматривать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.
Предложенный группой депутатов избирательный также не был включён в повестку дня, сообщает RT со ссылкой на телеканал «112 Украина».
Внеочередное заседание Рады прошло по инициативе Владимира Зеленского.
Ранее украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН обвинил Зеленского в безответственной болтовне из-за референдума по России.
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