Рада отказалась пересматривать закон о выборах в парламент

Верховная рада в среду на экстренном заседании отказалась рассматривать предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты об изменении избирательной системы по выборам в парламент, а также системы госзакупок в период выборов.

Предложенный группой депутатов избирательный также не был включён в повестку дня, сообщает RT со ссылкой на телеканал «112 Украина».

Внеочередное заседание Рады прошло по инициативе Владимира Зеленского.

Ранее украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН обвинил Зеленского в безответственной болтовне из-за референдума по России.



