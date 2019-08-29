Рада определилась с министром обороны Украины
Верховная рада нового созыва в ходе заседания утвердила Андрея Загороднюка министром обороны Украины. Как пишет «Интерфакс», за его назначение проголосовали 314 депутатов. Добавим, ранее парламентарии избрали замглавы офиса Владимира Зеленского Алексея Гончарука премьер-министром Украины.
Министр обороны, министр иностранных дел назначаются Верховной Радой по представлению президента Украины. Другие члены правительства назначаются парламентом по представлению премьер-министра.
Ранее НСН писала, что глава МВД Украины Арсен Аваков сохранит свой пост в новом составе правительства, который сформируют уже сегодня, после того, как Верховная рада утвердила Алексея Гончарука премьер-министром. Как сообщает «Украинская правда», решение по Авакову принято на заседании президентской фракции «Слуга народа» после бурной дискуссии.
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отметил в эфире НСН долгожительство Авакова в политической верхушке.
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