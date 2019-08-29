Рада определилась с министром обороны Украины

Ранее НСН писала, что глава МВД Украины Арсен Аваков сохранит свой пост в новом составе правительства, который сформируют уже сегодня, после того, как Верховная рада утвердила Алексея Гончарука премьер-министром. Как сообщает «Украинская правда», решение по Авакову принято на заседании президентской фракции «Слуга народа» после бурной дискуссии.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отметил в эфире НСН долгожительство Авакова в политической верхушке.

