Рада одобрила продажу украинской земли иностранцам

Для иностранцев предусмотрено исключение – сельхозземли будут доступны для зарубежных частных лиц или компаний, которые не менее трёх лет арендуют их.

Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что иностранцы лучше распоряжаются землёй республики, чем сами украинцы.

Как отмечает RT, в Евросоюзе одобряют такое намерение Киева, заявляя, что открытие рынка земель «раскроет огромный потенциал украинской экономики».

