Рада одобрила продажу украинской земли иностранцам

13 ноября 201916:34

Верховная рада проголосовала за открытие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Законопроект одобрили 240 народных избранников. Согласно документу, в период до 1 января 2024 году приобретать такую землю в собственность смогут граждане Украины и юридические лица.

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Для иностранцев предусмотрено исключение – сельхозземли будут доступны для зарубежных частных лиц или компаний, которые не менее трёх лет арендуют их.

Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что иностранцы лучше распоряжаются землёй республики, чем сами украинцы.

Как отмечает RT, в Евросоюзе одобряют такое намерение Киева, заявляя, что открытие рынка земель «раскроет огромный потенциал украинской экономики».

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