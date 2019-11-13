Рада одобрила продажу украинской земли иностранцам
Верховная рада проголосовала за открытие рынка земель сельскохозяйственного назначения. Законопроект одобрили 240 народных избранников. Согласно документу, в период до 1 января 2024 году приобретать такую землю в собственность смогут граждане Украины и юридические лица.
Для иностранцев предусмотрено исключение – сельхозземли будут доступны для зарубежных частных лиц или компаний, которые не менее трёх лет арендуют их.
Ранее в Киеве неоднократно заявляли, что иностранцы лучше распоряжаются землёй республики, чем сами украинцы.
Как отмечает RT, в Евросоюзе одобряют такое намерение Киева, заявляя, что открытие рынка земель «раскроет огромный потенциал украинской экономики».
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