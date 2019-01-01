Экс-депутат Рады: Саакашвили не сможет попасть в украинский парламент

По словам Килинкарова, главный вопрос заключается в том, с какой целью на самом деле Саакашвили вернули украинское гражданство.

«Вопрос в том, для какой цели Саакашвили присылают в Украину. Потому что, я не думаю, что это такое самостоятельное решение и первоочередная задача, которую должен бы был решать Зеленский. Тем более ни в своих предвыборных речах, ни где-то еще он не заявлял этой позиции и вдруг она реализована. Позицию о восстановлении мира он заявлял и не реализовал пока, а по Саакашвили, по которому он ничего не обещал, вопрос был решен в скором порядке. Проблема в том, кто на самом деле стоит за Саакашвили и с какой целью он возвращается в Украину. Против кого дружить будем?», - заявил собеседник НСН.

Бывший депутат Верховной рады Украины предположил, что основная деятельность Саакашвили будет направлена против Юлии Тимошенко, а также Петра Порошенко. По мнению Килинкарова, политик достаточно злопамятный и не упустит такой возможности.

«Вообще, если посмотреть пересечение электоральных полей, я думаю, что проблема возникнет у госпожи Тимошенко. Он парень темпераментный, злопамятный, поэтому я не исключаю, что он будет атаковать “БПП” (Блок Петра Порошенко - НСН). Но то, что Саакашвили не будет созидать, а будет разрушать и против кого-то работать, у меня не вызывает никаких сомнений», - отметил политик.

Возвращение гражданства Саакашвили многие связали с личностью украинского олигарха Игоря Коломойского, который, как известно, оказывал некую поддержку действующему президенту страны Владимиру Зеленскому. По словам Килинкарова, бизнесмен вряд ли имеет какое-то отношение к «помилованию» Саакашвили.

«Я не вижу никакой связи Саакашвили с Коломойским. Мне больше кажется, что это уже началась какая-то такая война внутриамериканская, связанная с предстоящими выборами. Потому что в том, что Саакашвили марионетка американцев, по-моему, ни у кого не вызывает сомнений. Вопрос в том, кто решил вопрос Саакашвили и с какой целью», - заключил он.

Ранее НСН рассказала о реакции в Тбилиси на заявление об уходе Саакашвили с поста руководителя парии ЕНД и о возможном его уходе из политики. В эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе заявил, что уход Саакашвили с поста партийного лидера не означает его уход из политики вообще.

