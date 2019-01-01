Экс-депутат Рады: Саакашвили не сможет попасть в украинский парламент
Бывший депутат Верховной Рады Украины рассказал в эфире НСН, почему Саакашвили не сможет попасть в Верховную Раду.
Партия экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской областной администрации Михаила Саакашвили "Движение новых сил" приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине, назначенных на 21 июля. Об этом в среду заявил один из ее лидеров, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе. Он сообщил, что участие в выборах это «не то, что наше желание, это обязанность перед нашим избирателем, который ждет от нас каких-то последовательных шагов». Накануне Владимир Зеленский отменил указ Петра Порошенко о лишении гражданства Саакашвили.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров рассказал в беседе с НСН, что бывший глава Одесской областной администрации действительно может принимать участие в выборах. Однако он отметил, что такое возможно только в составе партии «Рух новых сил», поскольку в противном случае будет нарушаться законодательство Украины. Кроме того, собеседник НСН отметил, что для выдвижения в Раду партии потребуется серьезное финансирование.
«Да, действительно, эта партия “Рух новых сил” зарегистрирована и имеет право принимать участие в выборах. Вопрос заключается в том, что сам Саакашвили баллотироваться не может в Верховную раду, потому что ему только вернули гражданство, а он должен последние пять лет проживать в Украине. Законодательно он не может баллотироваться. Вопрос в том, кто поведет эту партию и откуда эти люди возьмут финансирование? Там же есть залог четыре миллиона. А структуры этой партии на местах нет и членов этой партии тоже нет. Это такая виртуальная партия, состоящая из руководителя политической силы, который в период Порошенко имел определенный доступ к средствам массовой информации и озвучивал определенные тезисы партии. Кто будет финансировать эту партию? Они же там борются с олигархами, а на самом деле полноценное участие их политической партии обусловлено отсутствием финансирования. Поэтому этот вопрос им все равно нужно будет как-то решать», - пояснил экс-депутат.
По словам Килинкарова, главный вопрос заключается в том, с какой целью на самом деле Саакашвили вернули украинское гражданство.
«Вопрос в том, для какой цели Саакашвили присылают в Украину. Потому что, я не думаю, что это такое самостоятельное решение и первоочередная задача, которую должен бы был решать Зеленский. Тем более ни в своих предвыборных речах, ни где-то еще он не заявлял этой позиции и вдруг она реализована. Позицию о восстановлении мира он заявлял и не реализовал пока, а по Саакашвили, по которому он ничего не обещал, вопрос был решен в скором порядке. Проблема в том, кто на самом деле стоит за Саакашвили и с какой целью он возвращается в Украину. Против кого дружить будем?», - заявил собеседник НСН.
Бывший депутат Верховной рады Украины предположил, что основная деятельность Саакашвили будет направлена против Юлии Тимошенко, а также Петра Порошенко. По мнению Килинкарова, политик достаточно злопамятный и не упустит такой возможности.
«Вообще, если посмотреть пересечение электоральных полей, я думаю, что проблема возникнет у госпожи Тимошенко. Он парень темпераментный, злопамятный, поэтому я не исключаю, что он будет атаковать “БПП” (Блок Петра Порошенко - НСН). Но то, что Саакашвили не будет созидать, а будет разрушать и против кого-то работать, у меня не вызывает никаких сомнений», - отметил политик.
Возвращение гражданства Саакашвили многие связали с личностью украинского олигарха Игоря Коломойского, который, как известно, оказывал некую поддержку действующему президенту страны Владимиру Зеленскому. По словам Килинкарова, бизнесмен вряд ли имеет какое-то отношение к «помилованию» Саакашвили.
«Я не вижу никакой связи Саакашвили с Коломойским. Мне больше кажется, что это уже началась какая-то такая война внутриамериканская, связанная с предстоящими выборами. Потому что в том, что Саакашвили марионетка американцев, по-моему, ни у кого не вызывает сомнений. Вопрос в том, кто решил вопрос Саакашвили и с какой целью», - заключил он.
Ранее НСН рассказала о реакции в Тбилиси на заявление об уходе Саакашвили с поста руководителя парии ЕНД и о возможном его уходе из политики. В эфире НСН руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе заявил, что уход Саакашвили с поста партийного лидера не означает его уход из политики вообще.
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