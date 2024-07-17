Пытавшийся угнать самолет ВКС РФ бывший командир ВСУ Червинский вышел из СИЗО
Бывший офицер Сил спецопераций Украины Роман Червински, которого в СМИ называли координатором подрыва «Северных потоков», был освобожден под залог, который был назначен судом в Кропивницком и оплачен экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает «Зеркало недели».
С начала апреля 2023 года Червинский находился в СИЗО в рамках дела о нападении на аэродром Канатово в Кировоградской области. 15 июля апелляционный суд решил освободить его под залог в размере более 9 млн гривен.
По версии следствия, Червинский предпринял попытку завербовать российского летчика для угона самолета на Украину, несмотря на отказ своего руководства санкционировать такую операцию. Вопреки этому он продолжал вести переговоры и выплатил приблизительно $4 тыс. вероятному перебежчику.
Впоследствии выяснилось, что офицер ССО поддерживал контакт с сотрудниками ФСБ. В результате, в день предполагаемой встречи с российским летчиком на аэродроме Канатово произошел ракетный удар. Червинский был задержан и обвинен в злоупотреблении служебными полномочиями, которое привело к гибели людей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал бывшего руководителя департамента культуры Москвы Кибовского
- Басманный суд Москвы арестовал полковника МВД в отставке по делу об убийствах
- МЧС сообщило о локализации пожара в здании на Пресненском валу в Москве
- При обстреле Шебекино три человека получили ранения
- Пытавшийся угнать самолет ВКС РФ бывший командир ВСУ Червинский вышел из СИЗО
- Мировые цены на золото второй день подряд обновляют исторический максимум
- Митрополит Иларион заявил, что столкнулся с попыткой вымогательства
- СК: экс-глава Шатуры Артюхин задержан по подозрению в растрате 221,5 млн рублей
- Двое водителей получили ранения при обстреле села в Курской области
- Площадь пожара в здании в центре Москвы составила 700 квадратных метров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru