Пытавшийся угнать самолет ВКС РФ бывший командир ВСУ Червинский вышел из СИЗО

Бывший офицер Сил спецопераций Украины Роман Червински, которого в СМИ называли координатором подрыва «Северных потоков», был освобожден под залог, который был назначен судом в Кропивницком и оплачен экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает «Зеркало недели».

С начала апреля 2023 года Червинский находился в СИЗО в рамках дела о нападении на аэродром Канатово в Кировоградской области. 15 июля апелляционный суд решил освободить его под залог в размере более 9 млн гривен.

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По версии следствия, Червинский предпринял попытку завербовать российского летчика для угона самолета на Украину, несмотря на отказ своего руководства санкционировать такую операцию. Вопреки этому он продолжал вести переговоры и выплатил приблизительно $4 тыс. вероятному перебежчику.

Впоследствии выяснилось, что офицер ССО поддерживал контакт с сотрудниками ФСБ. В результате, в день предполагаемой встречи с российским летчиком на аэродроме Канатово произошел ракетный удар. Червинский был задержан и обвинен в злоупотреблении служебными полномочиями, которое привело к гибели людей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ЛетчикиУкраинаСИЗО

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