Пытавшийся угнать самолет ВКС РФ бывший командир ВСУ Червинский вышел из СИЗО

Бывший офицер Сил спецопераций Украины Роман Червински, которого в СМИ называли координатором подрыва «Северных потоков», был освобожден под залог, который был назначен судом в Кропивницком и оплачен экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает «Зеркало недели».

С начала апреля 2023 года Червинский находился в СИЗО в рамках дела о нападении на аэродром Канатово в Кировоградской области. 15 июля апелляционный суд решил освободить его под залог в размере более 9 млн гривен.