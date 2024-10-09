Пытавшаяся вывесить флаг РФ в Одессе женщина заявила о поддержке России
9 октября 202405:17
Жительница Одессы, пытавшаяся повесить флаг России на постамент снесенного памятника Екатерине II, заявила, что поддерживает Россию.
Издание «Страна» опубликовало видео допроса женщины. По ее словам, она поддерживает президента РФ Владимира Путина.
Ранее стало известно, что в Одессе собираются снести памятники Горькому, Высоцкому и Бабелю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пытавшаяся вывесить флаг РФ в Одессе женщина заявила о поддержке России
- Алаудинов прокомментировал задержание Шапиро
- Ушаков рассказал о послании от Си Цзиньпина в день рождения Путина
- Неготовность «формулы мира» стала причиной отмены саммит по Украине Зеленским
- Захарова: ФБР и полиция США не могли не знать о преступлениях P. Diddy
- СМИ: Украина становится более гибкой в вопросе окончания конфликта
- Генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о членстве Украины
- СМИ: Боец ВСУ привез на Украину вирус Марбург
- Ушаков заявил, что Эрдоган прислал Путину подарок
- Появился снимок с места гибели российских альпинистов в Непале
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru