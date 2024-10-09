Пытавшаяся вывесить флаг РФ в Одессе женщина заявила о поддержке России

Жительница Одессы, пытавшаяся повесить флаг России на постамент снесенного памятника Екатерине II, заявила, что поддерживает Россию.

В Одессе решили снести памятник Пушкину

Издание «Страна» опубликовало видео допроса женщины. По ее словам, она поддерживает президента РФ Владимира Путина.

Ранее стало известно, что в Одессе собираются снести памятники Горькому, Высоцкому и Бабелю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
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