Пятый за вечер дрон сбит средствами ПВО при подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны перехватили еще один беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, это уже пятый дрон, сбитый в небе над регионом за один вечер. Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

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Информации о пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее в течение дня власти неоднократно сообщали о попытках атак с применением беспилотников и работе систем ПВО в разных районах Московского региона, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:МоскваБеспилотникиПВО

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