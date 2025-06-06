Пятый за вечер дрон сбит средствами ПВО при подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны перехватили еще один беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, это уже пятый дрон, сбитый в небе над регионом за один вечер. Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.