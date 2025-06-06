Пятый за вечер дрон сбит средствами ПВО при подлете к Москве
Средства противовоздушной обороны перехватили еще один беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, это уже пятый дрон, сбитый в небе над регионом за один вечер. Он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Информации о пострадавших или разрушениях не приводится.
Ранее в течение дня власти неоднократно сообщали о попытках атак с применением беспилотников и работе систем ПВО в разных районах Московского региона, передает «Радиоточка НСН».
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