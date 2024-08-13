ПВО сбили украинский дрон в Брянской области, пострадавших нет
Беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. Глава области добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
10 августа в Белгородской, Брянской, Курской областях ввели режим КТО. Как отметили в НАК, Киев предпринял «беспрецедентную попытку дестабилизации» ситуации в ряде российских регионов.
Из-за террористической атаки ВСУ на территорию Курской области погибли мирные жители, были разрушены гражданские объекты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru