ПВО сбили украинский дрон в Брянской области, пострадавших нет

Беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Глава области добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников

10 августа в Белгородской, Брянской, Курской областях ввели режим КТО. Как отметили в НАК, Киев предпринял «беспрецедентную попытку дестабилизации» ситуации в ряде российских регионов.

Из-за террористической атаки ВСУ на территорию Курской области погибли мирные жители, были разрушены гражданские объекты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Брянская ОбластьУкраинаВСУБеспилотники

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