ПВО сбили украинский дрон в Брянской области, пострадавших нет

Беспилотный летательный аппарат был обнаружен и уничтожен в Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Глава области добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.