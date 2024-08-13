В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников

В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он призвал сохранять спокойствие, отметив, что силы ПВО готовы к действиям. Также Гусев порекомендовал следить за последующими уведомлениями от правительства области и МЧС России.

В Воронежской области уничтожили более десяти беспилотников

Прошлой ночью в регионе также вводился режим угрозы атаки дронов. Один беспилотник был сбит воздухе, информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

В ночь с 12 на 13 августа аналогичная угроза была объявлена в Курской области, где сбили 12 дронов. Также в Белгородской области был уничтожен один БПЛА, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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