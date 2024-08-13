В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников
В Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он призвал сохранять спокойствие, отметив, что силы ПВО готовы к действиям. Также Гусев порекомендовал следить за последующими уведомлениями от правительства области и МЧС России.
Прошлой ночью в регионе также вводился режим угрозы атаки дронов. Один беспилотник был сбит воздухе, информации о пострадавших и повреждениях не поступало.
В ночь с 12 на 13 августа аналогичная угроза была объявлена в Курской области, где сбили 12 дронов. Также в Белгородской области был уничтожен один БПЛА, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru