Под Липецком обезвредили украинский беспилотник
4 января 202419:45
В Липецком районе обнаружили и обезвредили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
Дрон обезвредили при помощи систем радиоэлектронной борьбы. Жертв и повреждений нет.
Артамонов поблагодарил военных за обеспечение безопасности жителей региона.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 4 января заявил о самой массированной атаке на город за последнее время. Средства ПВО сбили над Крымом 10 украинских ракет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru