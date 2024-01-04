Под Липецком обезвредили украинский беспилотник

В Липецком районе обнаружили и обезвредили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

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Дрон обезвредили при помощи систем радиоэлектронной борьбы. Жертв и повреждений нет.

Артамонов поблагодарил военных за обеспечение безопасности жителей региона.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 4 января заявил о самой массированной атаке на город за последнее время. Средства ПВО сбили над Крымом 10 украинских ракет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаЛипецк

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