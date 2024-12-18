ПВО России сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны вечером 18 декабря уничтожили украинский беспилотный аппарат над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, попытка атаковать объекты на территории страны была предпринята с использованием беспилотника самолетного типа. Системы ПВО оперативно отреагировали, предотвратив угрозу. Пострадавших и повреждений в результате происшествия не зафиксировано.

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С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиВСУПВОБелгородская область

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