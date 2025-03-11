Путин знал подробности операции в Судже до ее старта
Президент России Владимир Путин знал о подробностях операции российских войск в Курской области, направленной на проникновение в тыл украинских сил, еще до начала ее проведения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».
Песков уточнил, что президенту предоставили полную информацию о готовящейся операции заранее.
Ранее Добровольческий корпус сообщил о захвате промышленной зоны в Судже в результате успешного захода в тыл ВСУ через газовую трубу.
В операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток», а также подразделения 11-й воздушно-десантной и 72-й мотострелковой бригад, наряду с группой спецназа «Ахмат». Масштабная общевойсковая операция в регионе продолжалась в течение нескольких дней, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru