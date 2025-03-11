Путин знал подробности операции в Судже до ее старта

Президент России Владимир Путин знал о подробностях операции российских войск в Курской области, направленной на проникновение в тыл украинских сил, еще до начала ее проведения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

Песков уточнил, что президенту предоставили полную информацию о готовящейся операции заранее.

ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 270 солдат и две САУ «Paladin»

Ранее Добровольческий корпус сообщил о захвате промышленной зоны в Судже в результате успешного захода в тыл ВСУ через газовую трубу.

В операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток», а также подразделения 11-й воздушно-десантной и 72-й мотострелковой бригад, наряду с группой спецназа «Ахмат». Масштабная общевойсковая операция в регионе продолжалась в течение нескольких дней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Бобылев
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