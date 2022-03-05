Путин заявил об уничтожении военной инфраструктуры Украины
Уничтожение военной инфраструктуры вооруженных сил Украины почти завершено. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с женщинами лётного состава российских авиакомпаний по случаю 8 марта.
По словам главы государства, уничтожены склады с вооружением, боеприпасами, авиация, а также система противовоздушной обороны. Как отметил Путин, устранение систем ПВО требует «определённого времени». «Их нужно вскрыть, потом поразить, практически эта работа завершена», - заметил президент.
Он также подчеркнул, что требование закрыть воздушное пространство Украины сопряжено с катастрофическими последствиями не только для Европы, но для всего мира.
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