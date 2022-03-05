Путин заявил об уничтожении военной инфраструктуры Украины

Уничтожение военной инфраструктуры вооруженных сил Украины почти завершено. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с женщинами лётного состава российских авиакомпаний по случаю 8 марта.

По словам главы государства, уничтожены склады с вооружением, боеприпасами, авиация, а также система противовоздушной обороны. Как отметил Путин, устранение систем ПВО требует «определённого времени». «Их нужно вскрыть, потом поразить, практически эта работа завершена», - заметил президент.

Он также подчеркнул, что требование закрыть воздушное пространство Украины сопряжено с катастрофическими последствиями не только для Европы, но для всего мира.

