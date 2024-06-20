Путин заявил об агрессии Киева против Донбасса до их вхождения в состав России

Власти Украины начали агрессию против республик Донбасса до их присоединения к России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Среди прочего он отметил, что Россия не планирует подходить к Харькову. По его мнению, попытки вытеснить российские силы из Харьковской области будут для связаны со значительными потерями для украинской стороны.