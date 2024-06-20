Путин заявил об агрессии Киева против Донбасса до их вхождения в состав России
Власти Украины начали агрессию против республик Донбасса до их присоединения к России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Среди прочего он отметил, что Россия не планирует подходить к Харькову. По его мнению, попытки вытеснить российские силы из Харьковской области будут для связаны со значительными потерями для украинской стороны.
В конце мая Путин выразил уверенность в том, что ситуация в Донбассе улучшится и что регион будет развиваться в составе России.
Он также отметил, что обеспечение безопасности граждан является общей целью России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru