Путин заявил об агрессии Киева против Донбасса до их вхождения в состав России

Власти Украины начали агрессию против республик Донбасса до их присоединения к России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Среди прочего он отметил, что Россия не планирует подходить к Харькову. По его мнению, попытки вытеснить российские силы из Харьковской области будут для связаны со значительными потерями для украинской стороны.

Путин: У России нет цели подходить к Харькову

В конце мая Путин выразил уверенность в том, что ситуация в Донбассе улучшится и что регион будет развиваться в составе России.

Он также отметил, что обеспечение безопасности граждан является общей целью России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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