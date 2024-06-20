Путин: У России нет цели подходить к Харькову

Путин также отметил, что Украина будет представлять попытки контрнаступления своих Вооруженных сил в этом районе как стратегическое наступление.

Ранее Путин заявил о необходимости смещения линии фронта в сторону Харькова для обеспечения безопасности Белгорода. Он добавил, что российские войска будут действовать при реализации этого плана последовательно и аккуратно, передает «Радиоточка НСН».