Путин: У России нет цели подходить к Харькову
Вооруженные силы России не имеют цели приближаться к Харькову. Об этом во время пресс-конференции по прибытии во Вьетнам заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что харьковское направление является тактическим для российских военных.
Путин также отметил, что Украина будет представлять попытки контрнаступления своих Вооруженных сил в этом районе как стратегическое наступление.
Ранее Путин заявил о необходимости смещения линии фронта в сторону Харькова для обеспечения безопасности Белгорода. Он добавил, что российские войска будут действовать при реализации этого плана последовательно и аккуратно, передает «Радиоточка НСН».
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