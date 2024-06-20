Путин: У России нет цели подходить к Харькову

Вооруженные силы России не имеют цели приближаться к Харькову. Об этом во время пресс-конференции по прибытии во Вьетнам заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что харьковское направление является тактическим для российских военных.

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Путин также отметил, что Украина будет представлять попытки контрнаступления своих Вооруженных сил в этом районе как стратегическое наступление.

Ранее Путин заявил о необходимости смещения линии фронта в сторону Харькова для обеспечения безопасности Белгорода. Он добавил, что российские войска будут действовать при реализации этого плана последовательно и аккуратно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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