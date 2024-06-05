Путин заявил, что в зоне СВО погибли не менее 30 российских журналистов
По меньшей мере 30 российских журналистов погибли в зоне боевых действий на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.
«Как минимум 30 человек погибло, погибло наших журналистов, и никто не дает нам возможности расследовать то, что с ними произошло», — сказал он.
5 июня в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). В этом году форум намерены посетить представители 136 стран.
Главной темой станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира». До 8 июня участники форума смогут обсудить место и роль России в современном многополярном мире, также в центре внимания будут и вопросы развития международных отношений, передает «Радиоточка НСН».
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