Путин заявил, что спецоперацию надо было начать раньше

Журналистка РБК спросила российского лидера, изменил бы он решение, если бы мог вернуться в февраль 2022. По словам президента, учитывая ситуацию с Украиной, события 2014 года, нужно было принять решение.

«События 2022 года мы начали без всякой особой подготовки. Киевские власти объявили, что не будут исполнять Минские соглашения. Нас обманули и вынудили к этим действиям. А если бы знать, что произойдет заранее – надо было проводить системную подготовку», - сказал Путин в рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией.

На вопрос, как он изменился за почти три года спецоперации, ответил так: «Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что именно Украина отказалась от переговоров с Москвой и законодательно запретила себе вести диалог с российским руководством, напоминает «Радиоточка НСН».

