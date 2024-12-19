Путин заявил, что спецоперацию надо было начать раньше
Решение о начале спецоперации на Украине нужно было принимать раньше, заявил президент России Владимир Путин.
Журналистка РБК спросила российского лидера, изменил бы он решение, если бы мог вернуться в февраль 2022. По словам президента, учитывая ситуацию с Украиной, события 2014 года, нужно было принять решение.
«События 2022 года мы начали без всякой особой подготовки. Киевские власти объявили, что не будут исполнять Минские соглашения. Нас обманули и вынудили к этим действиям. А если бы знать, что произойдет заранее – надо было проводить системную подготовку», - сказал Путин в рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией.
На вопрос, как он изменился за почти три года спецоперации, ответил так: «Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что именно Украина отказалась от переговоров с Москвой и законодательно запретила себе вести диалог с российским руководством, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru