Путин заявил, что Москва предлагала Киеву уйти из Донбасса, чтобы избежать СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной начались сразу после начала специальной военной операции, и Москва предлагала Киеву вывести войска из ЛНР и ДНР, что могло бы предотвратить боевые действия.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» он отметил, что российская сторона донесла до украинского руководства позицию жителей этих регионов, которые не хотели оставаться в составе Украины.