Путин заявил, что Москва предлагала Киеву уйти из Донбасса, чтобы избежать СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной начались сразу после начала специальной военной операции, и Москва предлагала Киеву вывести войска из ЛНР и ДНР, что могло бы предотвратить боевые действия.
В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» он отметил, что российская сторона донесла до украинского руководства позицию жителей этих регионов, которые не хотели оставаться в составе Украины.
По его словам, если бы Киев согласился на этот шаг, то не было бы «никаких боевых действий, никакой войны».
Глава государства также добавил, что сейчас переговоры между Москвой и Киевом были бы нелегитимны, так как для их начала необходимо отменить ранее подписанный указ, передает «Радиоточка НСН».
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