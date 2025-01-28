Путин: Суверенитет Украины почти нулевой без западного финансирования

Президент России Владимир Путин заявил, что суверенитет Украины в настоящий момент практически нулевой, и без финансирования от западных партнеров власти в Киеве могут продержаться не более месяца.

В интервью телеканалу «Россия 1» он отметил, что прекращение финансовой и военной помощи со стороны Запада приведет к быстрой дестабилизации ситуации в стране.