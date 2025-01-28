Путин: Суверенитет Украины почти нулевой без западного финансирования

Президент России Владимир Путин заявил, что суверенитет Украины в настоящий момент практически нулевой, и без финансирования от западных партнеров власти в Киеве могут продержаться не более месяца.

В интервью телеканалу «Россия 1» он отметил, что прекращение финансовой и военной помощи со стороны Запада приведет к быстрой дестабилизации ситуации в стране.

Путин: Президент Украины не может продлить полномочия при военном положении

Путин подчеркнул, что если западные партнеры Украины действительно заинтересованы в мире, они могут легко найти юридические способы для его достижения, включая отмену указа о запрете переговоров.

По его словам, он уже направлял соответствующие сигналы бывшему президенту США Джо Байдену, однако на данный момент не наблюдается желания решать этот вопрос, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:УкраинаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры