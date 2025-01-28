Путин: Суверенитет Украины почти нулевой без западного финансирования
Президент России Владимир Путин заявил, что суверенитет Украины в настоящий момент практически нулевой, и без финансирования от западных партнеров власти в Киеве могут продержаться не более месяца.
В интервью телеканалу «Россия 1» он отметил, что прекращение финансовой и военной помощи со стороны Запада приведет к быстрой дестабилизации ситуации в стране.
Путин подчеркнул, что если западные партнеры Украины действительно заинтересованы в мире, они могут легко найти юридические способы для его достижения, включая отмену указа о запрете переговоров.
По его словам, он уже направлял соответствующие сигналы бывшему президенту США Джо Байдену, однако на данный момент не наблюдается желания решать этот вопрос, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru